Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu

Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda Beykent Üniversitesi, erkeklerde altın madalya kazandı.

2.08.2019 22:16
Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu

Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda Beykent Üniversitesi, erkeklerde altın madalya kazandı.
Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Josip Juraj Strossmayer Osijek Üniversitesi ile karşılaştı.
Hırvatistan temsilcisini 25-20, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Beykent Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.