Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu

Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda Beykent Üniversitesi, erkeklerde altın madalya kazandı.

Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Josip Juraj Strossmayer Osijek Üniversitesi ile karşılaştı.

Hırvatistan temsilcisini 25-20, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen Beykent Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA