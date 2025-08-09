Beyaz Futbol ne zaman başlıyor?

Beyaz Futbol programının yeni sezon yayın tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Futbolseverler, sevilen programın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Beyaz Futbol'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BEYAZ FUTBOL HANGİ KANALDA?

Futbol yorum programı Beyaz Futbol, izleyicileri Beyaz TV ekranlarında karşılıyor.

BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Beyaz Futbol,Cumartesi saat 23:30'da Beyaz TV'de yayınlanıyor.

BEYAZ FUTBOL YORUMCULARI KİM?

Bu sezon Beyaz Futbol, Ertem Şener ve Sinan Engin'in sunum ve yorumlarıyla ekranlara gelecek.