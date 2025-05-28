BET hangi takım? BET açılımı ne (UEFA Konferans Kupa finali)?

BET hangi takım? BET açılımı ne (UEFA Konferans Kupa finali)?
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde İspanyol temsilcisi Real Betis ile İngiliz devi Chelsea karşı karşıya geliyor. Peki, BET hangi takım? BET açılımı ne (UEFA Konferans Kupa finali)?

Avrupa'nın 3. Büyük kupası UEFA Konferans Ligi finalinde İspanya La Liga ekibi Real Betis ve İngiltere Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya geliyor. BET hangi takım? BET açılımı ne (UEFA Konferans Kupa finali)?

BET HANGİ TAKIM?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 3 numaralı kupası Konferans Ligi'nde şampiyon bu gece belli oluyor. İlk kez bu kupada boy gösteren İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Betis'le kozlarını paylaşıyor.

BET :Real Betis (İspanya)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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