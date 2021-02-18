Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda büyük bir sürpriz yaşadı. Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Fotoğrafların gösterildiği o anlar törene damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sporcu bursu ile vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrenciyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madalya kazanan gençlerimizin eğiğim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum. Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Programın bir bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Erdoğan program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken,2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel ile karşılaştı.

18 YIL SONRA MİLLİ SPORCU OLARAK KARŞISINA ÇIKTI

Gülel 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Bu anlar ise Erdoğan'ı duygulandırırken, törene de damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına burs alan 76 sporcu ve öğrencinin imzaladığı forma takdim edildi.