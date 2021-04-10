Beşiktaşlı yöneticiden olay paylaşım! Polis haftası üzerinden G.Saray'a ilginç gönderme

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi. Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şenol paylaşımını, "Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor. İşini layığı ile yapan Polisimizin 176. Kuruluş yılını kutluyorum" mesajıyla yaptı.