Beşiktaşlı yöneticiden olay paylaşım! Polis haftası üzerinden G.Saray'a ilginç gönderme
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi. Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şenol paylaşımını, "Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor. İşini layığı ile yapan Polisimizin 176. Kuruluş yılını kutluyorum" mesajıyla yaptı.
Galatasaray'ın Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından lider Beşiktaş'ta şampiyonluğa olan inanç perçinlendi.
"KARAGÜMRÜK YANIYOR, POLİS BENİ ARIYOR"
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin kadrosunda yer alan Umut Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uğur Arslan'ın, "Karagümrük yanıyor" şarkısıyla sarı-kırmızılı ekibe göndermede bulundu. Şenol, "Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor. İşini layığı ile yapan Polisimizin 176. Kuruluş yılını kutluyorum." dedi.