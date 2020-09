Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic, sosyal medyada dikkat çeken bir hareket yaptı. Siyah beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yağmuruna tuttuğu yıldız futbolcu, Instagram hesabındaki gönderileri yoruma kapattı. Beşiktaşlılar, bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşıladı.

Katar ekibi Al Duhail'le sözleşmesini feshettikten sonra boşta olan ve henüz bir takımla anlaşmayan Mario Mandzukic sürpriz bir harekete imza attı. Siyah beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yağmuruna tuttuğu Hırvat yıldız, Instagram hesabındaki gönderileri yoruma kapattı. Forvet arayan Beşiktaş'ta gündemdeki isimleri en üst sırasında olan Mandzukic'in bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılandı TALEP ETTİĞİ MAAŞ Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 34 yaşındaki golcünün transferi için yöneticilerden mali fedakarlık istediği ifade edilmişti. Mandzukic'in en az 2 yıllık sözleşme istediği ve toplamda 7-8 milyon euro garanti ücret talep ettiği iddia ediliyor. "YILDIZ İSTİYORUM" Yalçın, geçtiğimiz gün basın toplantısında forvet transferi için "Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforu bellidir. İnsanların aklında soru işareti yaratacak biri olamaz. Taraftarımızı heyecanlandıracak, hedef oyuncu almalıyız." açıklamasını yapmıştı. 497 MAÇTA OYNADI Kariyerinde 497 maçta forma giyen yıldız oyuncu 197 gol atarken 84 asist yapma başarısını gösterdi. En parlak dönemini ise 162 maçta 44 gol ve 17 asistlik performansla Juventus'ta yaşadı.