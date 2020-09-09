Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı

Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic, sosyal medyada dikkat çeken bir hareket yaptı. Siyah beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yağmuruna tuttuğu yıldız futbolcu, Instagram hesabındaki gönderileri yoruma kapattı. Beşiktaşlılar, bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşıladı.

Beşiktaşlı taraftarların
09.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:06

Katar ekibi Al Duhail'le sözleşmesini feshettikten sonra boşta olan ve henüz bir takımla anlaşmayan Mario Mandzukic sürpriz bir harekete imza attı. Siyah beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yağmuruna tuttuğu Hırvat yıldız, Instagram hesabındaki gönderileri yoruma kapattı.

Forvet arayan Beşiktaş'ta gündemdeki isimleri en üst sırasında olan Mandzukic'in bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılandı

TALEP ETTİĞİ MAAŞ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 34 yaşındaki golcünün transferi için yöneticilerden mali fedakarlık istediği ifade edilmişti.

Mandzukic'in en az 2 yıllık sözleşme istediği ve toplamda 7-8 milyon euro garanti ücret talep ettiği iddia ediliyor.

"YILDIZ İSTİYORUM"

Yalçın, geçtiğimiz gün basın toplantısında forvet transferi için "Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforu bellidir. İnsanların aklında soru işareti yaratacak biri olamaz. Taraftarımızı heyecanlandıracak, hedef oyuncu almalıyız." açıklamasını yapmıştı.

497 MAÇTA OYNADI

Kariyerinde 497 maçta forma giyen yıldız oyuncu 197 gol atarken 84 asist yapma başarısını gösterdi. En parlak dönemini ise 162 maçta 44 gol ve 17 asistlik performansla Juventus'ta yaşadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce
Magazin Emrah Hadise Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Erkan Kamat Şenol Güneş Sergen Yalçın
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 18:06:10. #1.14#
title