Beşiktaşlı futbolcular "telafide ben de varım" dedi
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Beşiktaşlı futbolcular "telafide ben de varım" dedi

Beşiktaşlı futbolcular 'telafide ben de varım' dedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beşiktaş tesislerinde.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beşiktaş tesislerinde...

İstanbul DHA

 

"Telafide Ben de Varım" programı, çocukların ve gençlerin tatillerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle devam ediyor. 22 bin okulun yanı sıra 5 bakanlık ve tüm belediyelerin imkanları da seferber edilirken bir destek de Beşiktaş Spor Kulübü'nden geldi. Hafta sonunda Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi.Sporun çocukların hem zeka hem de duygusal gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, bu nedenle "Telafide Ben de Varım" programında yüzlerce sportif etkinliğe yer verildiğini belirtti.Sergen Yalçın da telafi etkinlikleri için ne destek gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını vurguladı.Kısa süren sohbetin ardından Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, "Telafide Ben de Varım" tişörtleriyle yeşil sahaya çıktı. Isınma hareketlerinin ardından Bakan Selçuk, öğrencilerle futbol oynayıp bol bol sohbet etti.  "Salgında çocukların yarım kalan teneffüsleri, aktiviteleri gibi tişörtlerdeki yarım kalpleri de ellerimizle tamamlıyoruz." diyen Ziya Öğretmen ve futbolcular öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Yalçın; Bakan Selçuk'a 06 numaralı, Ziya Selçuk yazılı, kırmızı Beşiktaş forması hediye etti.


Beşiktaşlı futbolcular 'telafide ben de varım' dedi
Beşiktaşlı futbolcular 'telafide ben de varım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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