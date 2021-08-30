Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması
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Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması

Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Teixeira'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" - Beşiktaş Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

"Teixeira'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir"

- Beşiktaş Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3'üncü haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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