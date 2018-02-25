Beşiktaşlı Dusco Tosic'in Eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçe'ye Küfür Etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Vodafone Park'ta ev sahibi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

JELENA SOSYAL MEDYA HESABINDAN FENERBAHÇE'YE KÜFÜR ETTİ

Mücadelenin oynandığı sırada Beşiktaşlı Dusko Tosic'in sansasyonel eşi Jelena Karleusa'dan sosyal medyada olay bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli takıma küfür eden Jelena, rakip taraftarların da tepkisini çekti.