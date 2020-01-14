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Beşiktaş, Zenit'ten Robert Mak'ı gündemine aldı

Beşiktaş, Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından çözüm arayışlarını sürdürürken alternatiflerini de hazır tutuyor. Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda orta saha oyuncusu Robert Mak gündeme aldı.

14.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:52
Beşiktaş, Zenit'ten Robert Mak'ı gündemine aldı

transferde hareketli zamanlar yaşıyor. Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı kurmaylar, çözüm arayışlarına devam ediyor. Futbolcu satışı, kiralama, takas ve maaş indirimleri konusunda yoğun şekilde çalışmalar yapan yönetim bir yandan da transfer girişimlerini sürdürüyor.

Teknik direktör 'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak 'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.

BEDELSİZ AYRILMAK İÇİN İZİN ALDI

Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı.

Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)

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