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Beşiktaş yönetimi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

13.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:32
Beşiktaş yönetimi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, (TFF) Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Çebi de Özdemir'e adının yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.


Kaynak: DHA
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