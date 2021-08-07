Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık

Beşiktaş Kulübü Yönetici Emre Kocadağ transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ghezzal'le anlaşma sağlandığını belirten Kocadağ, Alex Teixeira'nın da hafta başında İstanbul'da olacağını söyledi. Kocadağ, forvet mevkisine de 3 aday olduğunu ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Emre Kocadağ, takıma yeni katılacak futbolcularla ilgili A Spor'a önemi açıklamalarda bulundu. Ghezzal'le her konuda anlaşma sağlandığını belirten Kocadağ, Forvet transferi için 3 aday olduğunu ve en kısa süre içinde bu mevkiye takviye yapılacağını belirtti.

Emre Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları:

"BİZİM KİMSEDEN RİCAMIZ OLMAZ"

Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız.Transfer piyasası serbest bir piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikayet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor açıkçası. Bizim kimseden ricamız olmaz. Biz kendi şartlarımıza uyan şekilde transferleri bitirmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde sonlandırıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız transferler de olabilir. Burada önemli olan transferlerin bizim şartlarımıza uyuyor olması.

"İMZA ATILMADAN BU İŞ BİTMEZ"

Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık. Bugün medya Ghezzal transferi bitti diye haber geçti ama imza atılmadan bu iş bitmez. %100 bitti diyemeyiz. Son noktaları koyuyoruz. Bu işler bazen uzun sürüyor. Önemli olan bu işleri hem maddi hem de idari anlamda bizi zorlamayacak şekilde bitirebilmek. Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu.