Beşiktaş Yöneticisi Deniz Atalay: Başkanımız istifa etmedi

26.09.2019 17:32

Beşiktaş'taki görevini bırakacağını açıklayan Başkan Fikret Orman, bugün kulüp binasında yönetim kurulu ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası konuşan Yönetici Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"FİKRET ORMAN İSTİFA ETMEDİ"

Fikret Orman'ın istifa etmediğini söyleyen Deniz Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.