Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın'ın 'Sen kimsin Bloomberg?' diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım

Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım

 Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

 Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fuat Oktay Uğur İbrahim Altay
Magazin Yalın Yeşim Salkım
Spor Alper Yılmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Devlet Bahçeli Yemek Tarifleri Mustafa Demir Kazım Karabekir Zabihullah Mücahid
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:37:25. #1.12#