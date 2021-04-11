Beşiktaş, 'Yeni İlkay Gündoğan' ile sezon sonu için söz kesti
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Beşiktaş, 'Yeni İlkay Gündoğan' ile sezon sonu için söz kesti

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Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden lider Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hazırlıkları da başladı. Siyah-Beyazlılar'ın, geçtiğimiz günlerde Almanya Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ı gündemine aldığı gündeme düşmüştü. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Salih ile el sıkıştığını iddia etti.

Beşiktaş'ın Salih Özcan'la ilgilendiğini doğrulayan İspanyol basını ise siyah-beyazlıların transferde büyük yol kat ettiğini yazdı. Todofichajes.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere. Haberin detaylarında, taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı ve Salih'in gelecek sezon siyah-beyazlı takımda forma giymesine kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

YENİ İLKAY GÜNDOĞAN

Köln altyapısından yetişen ve şu an A Takım'da forma giyen 1998 doğumlu 1,80 boyundaki orta saha, özellikleri bakımından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman İlkay Gündoğan'a benzetiliyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Salih Özcan, ön libero ve on numarada da görev yapabiliyor. Sezon sonu ayrılması beklenen Dorukhan'ın boşluğunu Salih dolduracak.

Beşiktaş, 'Yeni İlkay Gündoğan' ile sezon sonu için söz kesti
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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Beşiktaşima hayırlı olsun.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:10:08. #1.15#
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