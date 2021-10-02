Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması - Haberler Spor
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın maç içinde kırmızı kart görmesinden dolayı, siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın kırmızı kart görme sebebini anlatan Şahin, "Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması. Herhangi sözlü veya fiili bir şey yok" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart görürken Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, kartın sebebini açıkladı.

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili konuşan Murat Şahin "Sergen Hoca'yı oyuna atalım dedik, cezası varmış kırmızı kart gördü. (Gülerek) Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması. Herhangi sözlü veya fiili bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Murat Şahin "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Milli araya minimum hasarla geçmek istiyorduk. Bu yüzden de çok önemliydi. Oyuncularımızı riske edip oynatabilirdik ama oyuncu değil, maçı kaybetmeyi tercih ettik. İyi oynadık ve kazandık. Milli arada tüm oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz, sonra 6 maça hazırlanacağız." dedi.

Sakatlıklarla ilgili konuşan Murat Şahin "Mehmet Topal harici, aksilik çıkmazsa tüm futbolcular dönecektir. Bir daha böyle sakatlık yaşamak istemiyoruz, bütün önlemleri aldık." açıklamasını yaptı.

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Haber: Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması - Haberler Spor
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