Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların yeni golcüsü için gündeme gelen isim ise bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi kiralamak için Kartal'ın sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş, haftasonu Galatasaray'ı yenmesi halinde büyük oranda sezonu şampiyon tamamlayacak. Önümüzdeki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de ligi götürecek iyi bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem Vedat Muriç.

KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın Vedat Muriqi hamlesini duyurdu. Youtube'da Transfer TV kanalında açıklamalarda bulunan Uzundurukan, Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat için Beşiktaşlı yöneticilerin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda İtalyan ekibinin kapısını çaldığını belirtti. Lazio'nun da bu transfere yeşil ışık yaktığını belirten Uzundurukan, "Beşiktaş bu transferi ciddi anlamda düşünüyor ama bonservisi yüksek olduğu için Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi.

Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi
Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi
Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cyle Larin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 00:20:57. #1.15#

title