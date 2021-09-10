Galatasaray ve Beşiktaş boşa kürek çekmiş! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yaz boyunca kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı Gedson Fernandes'le ilgili, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"BURADA DAHA ÇOK GELİŞECEĞİNİ, ÖĞRENECEĞİNİ BİLİYOR"

Sporx'in haberine göre; Jesus, "Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Joao Mario'nun yeri için Taarabt ile birlikte en büyük aday. Gelişen bir futbolcu olduğu için gitmesine izin vermedik" dedi. "Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi" diyen Jesus, "Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

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