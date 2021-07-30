Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta
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Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta

Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha transfer etti. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak bulunan Valentin Rosier ile yeniden anlaştığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında ağırladığı Valentin Rosier'e "Yuvana hoş geldin" diyerek başarılar diledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta
Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta
Valentin Rosier, resmen Beşiktaş'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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