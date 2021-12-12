Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an! Genç futbolcu Serdar Saatçı'dan derslik hareket
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Mücadelede genç futbolcu Serdar Saatçı'nın hakem Ali Şansalan'a uyarısı alkış aldı. Beşiktaş lehine verilen kornerde topun kendisinden çıktığını belirterek Kayserispor'un aut atışı kullanmasını sağlayan siyah-beyazlıların genç yıldızına Ali Şansalan da teşekkür etti.
Galibiyet hasretine son vermek isteyen Beşiktaş için oldukça kritik olan Kayserispor maçında, siyah-beyazlıların genç yıldızı Serdar Saatçı yaptığı hareketle övgü topladı.
ALİ ŞANSALAN'I UYARDI
Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki herkesi aşan top dışarı çıktı ve hakem Ali Şansalan korneri işaret etti. Ancak siyah-beyazlıların genç yıldızı Serdar Saatçı topun kendisinden çıktığını belirterek kararın aut olarak değişmesini sağladı. Yaşananların üzerine Ali Şansalan, Serdar'a teşekkür ederken tribünlerde de alkış tufanı koptu.
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet