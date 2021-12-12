Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an! Genç futbolcu Serdar Saatçı'dan derslik hareket

Galibiyet hasretine son vermek isteyen Beşiktaş için oldukça kritik olan Kayserispor maçında, siyah-beyazlıların genç yıldızı Serdar Saatçı yaptığı hareketle övgü topladı.

ALİ ŞANSALAN'I UYARDI

Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki herkesi aşan top dışarı çıktı ve hakem Ali Şansalan korneri işaret etti. Ancak siyah-beyazlıların genç yıldızı Serdar Saatçı topun kendisinden çıktığını belirterek kararın aut olarak değişmesini sağladı. Yaşananların üzerine Ali Şansalan, Serdar'a teşekkür ederken tribünlerde de alkış tufanı koptu.

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