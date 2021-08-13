Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?
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Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?

Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?
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Fenerbahçe Token'ın 9 Ağustos'ta piyasaya sürüldüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş token'ın olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?

Fenerbahçe tokenın piyasaya sürülmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tarafından Beşiktaş Token'ın olup, olmadığı merak edilmekte. Vatandaşlar internette "Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?" sorularına cevap aramakta. Beşiktaş Token'ın olup, olmadığı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TOKEN VAR MI?

Galatasaray ve Trabzonspor'un Socios ile, Fenerbahçe'nin ise Paribu ile kripto para dünyasına adım atmasının ardından, Beşiktaş Token'ın ne zaman çıkacağı merak edilmekte. Kısa süre içerisinde internette en çok merak edilen konular arasında yer alan Beşiktaş Token, şu an için bulunmamakta.

BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN GELECEK?

Juventus, Barcelona, Manchester City gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinin de token çıkartmasının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetiminin rakipleri gibi token (coin) çıkartılması yönünde görüşmeler yaptığı ve yakın zaman içerisinde token dünyasına giriş yapacağı gelen bilgiler arasında.

SOCİOS NEDİR?

Socios.com futbol tutkunları için geliştirilen yeni bir uygulama. Sevdiğiniz kulübün kararlarını etkilemek için oy sahibi olun. Sesinizi duyurun, tuttuğunuz takıma özel ödüller kazanma şansı yakalayın ve hayatınızın fırsatını yaşamak için yarışın. için geliştirilen yeni bir uygulama.

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Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı? - Haberler
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