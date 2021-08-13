Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?

Fenerbahçe Token'ın 9 Ağustos'ta piyasaya sürüldüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş token'ın olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Beşiktaş token var mı? Beşiktaş token çıktı mı? Beşiktaş token ne zaman gelecek? Beşiktaş coin var mı?