Beşiktaş taraftarı, maç öncesi Adem Ljajic'e tepki gösterdi

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

Beşiktaş'ın Boşnak orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in maç öncesindeki ısınma bölümünde gösterdiği lakayt tavırları tepkiyle karşılandı.

Sergen Yalçın, Ljajic futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı.

MAÇ ÖNCESİ ELİ BELİNDE ISINDI

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adem Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.