Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması

Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Münir Özkul Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Marcao Umut Meraş Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:33:03. #1.15#

title