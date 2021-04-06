Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gelirlere el koyulmaması için CAS'a gidiyorlar
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Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gelirlere el koyulmaması için CAS'a gidiyorlar

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Geçtiğimiz günlerde UEFA, Beşiktaş'ın vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararı almıştı. Siyah-beyazlılar bugün yaptığı KAP açıklamasıyla konuya ilişkin itiraz hakkının kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş, UEFA'nın aldığı Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararına resmen itiraz etti. Siyah-beyazlılar yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, CAS sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP açıklamasının tamamı şöyle:

"İTİRAZLAR YASAL SÜRE İÇİNDE YAPILMIŞTIR"

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği,CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

NELER OLMUŞTU?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekip finansal ihlal yaptı. Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacak. Siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu ceza kaldırılacak.

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gelirlere el koyulmaması için CAS'a gidiyorlar
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