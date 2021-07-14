Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıklayarak görülmemiş bir hataya imza attı. Siyah-beyazlı kulüp forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." ifadelerini kullandı. Kısa süre içinde duyuru değiştirildi ve Kenan'ın adı çıkarıldı.
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladı. Hatasında kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp duyurudan milli futbolcunun adını çıkarıp, sadece Atiba ve Necip'in ismini koydu.
HATA KISA SÜRE İÇİNDE DÜZELTİLDİ
Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi. Hatadan kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp, duyurudan Kenan Karaman'ın adını çıkardı.