Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıklayarak görülmemiş bir hataya imza attı. Siyah-beyazlı kulüp forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." ifadelerini kullandı. Kısa süre içinde duyuru değiştirildi ve Kenan'ın adı çıkarıldı.