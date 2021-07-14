Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıklayarak görülmemiş bir hataya imza attı. Siyah-beyazlı kulüp forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." ifadelerini kullandı. Kısa süre içinde duyuru değiştirildi ve Kenan'ın adı çıkarıldı.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladı. Hatasında kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp duyurudan milli futbolcunun adını çıkarıp, sadece Atiba ve Necip'in ismini koydu.

HATA KISA SÜRE İÇİNDE DÜZELTİLDİ

Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi. Hatadan kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp, duyurudan Kenan Karaman'ın adını çıkardı.

Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
İlk duyuru metninde Kenan Karaman'ın ismi yer aldı.
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
Hata düzeltilerek duyuru metninden Kenan Karaman'ın ismi çıkarıldı.
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri, dün akşam G.Saray'la el sıkıştı
Bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri, dün akşam G.Saray'la el sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:28:12. #1.16#

title