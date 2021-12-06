Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı

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Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'la Cenk için görüştü. Everton, 2 milyon euro bonservis talep etti. Fiyatı çok bulan Beşiktaş, bu hafta İngiliz ekibini markaja alacak. Kara Kartal, Cenk'le her konuda anlaşmaya vardı.

Everton'la sezon sonu mukavelesi sona erecek Cenk Tosun için girişimler başladı. Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kara Kartal, Cenk'le gol yollarını çözüme kavuşturmak istiyor.

Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı

1 MİLYON EURO İNDİRİM

Everton'la yapılan ilk görüşmede karşı taraf 3 milyon euro talep etti. Ardından rakamı 2 milyon euroya çektiler. Siyah-Beyazlılar, bu fiyatı da çok buldu. 1,5 milyon euroya tarafların buluşması bekleniyor.

Beşiktaş'tan golcü sürprizi! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı

OPSİYONLU SÖZLEŞME

Everton, Beşiktaş'a gitmek isteyen Cenk'e kolaylık sağlamaya sıcak. Kulüpler anlaşırsa Cenk'le sözleşme imzalanacak. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşmede uzlaşmaya vardı.

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