Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması!
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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması!

19.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:35
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'nun Ersin Destanoğlu hakkında verdiği kararı eleştirerek, "Hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, haksızlığın devamına ve adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'nun Ersin Destanoğlu hakkında verdiği kararı eleştirerek, "Hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, haksızlığın devamına ve adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan kalecisi Ersin Destanoğlu için TFF Tahkim Kurulu'na yapmış olduğu başvuru reddedildi. Siyah-beyazlılar, verilen bu kararın hangi gerekçe ile alındığını TFF'ye sorarak, resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz.

Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulu'nun, hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, haksızlığın devamına ve adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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