Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
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Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ayrılık kararı kaldı. Yalçın'ın dün yönetimle yaptığı görüşmenin ardından yakın çevresine sarf ettiği sözler ortaya çıktı. Hiçbir zaman parayı sorun yapmadığını belirten Yalçın'ın görüşmede "Yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

"KULÜBÜ DÜŞÜNMESEM AVUKATIMI YOLLARDIM"

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Sergen Yalçın, dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söyledi: "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."

İŞTE ÇEBİ İLE YALÇIN ARASINDAKİ DİYALOGLAR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında dün gece geç saatlere kadar süren görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Yönetimin konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor. Çebi, Yalçın'la anlaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik yönden tüm imkanlarımızı zorladık ama maalesef bir sonuç çıkmadı" dedi.

Peki, Çebi ile Yalçın arasındaki görüşmelerde ilk günden itibaren neler yaşandı? İşte 2 hafta önce Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın Yalçın'la yaptığı kısa toplantıda konuşulanlar.

"FORVETE NASIL PARA VERECEKSİNİZ?"

- Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

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Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı - Haberler Spor
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