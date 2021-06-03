Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif

Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor ile mukavelesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklif yaptı. 29 yaşındaki stoperin Beşiktaş forması giymeye çok yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon Alanya'dan Welinton ve N'Sakala'yı kadrosuna katan Kara Kartal, bu sezon da savunma hattına aynı takımdan bir futbolcu daha getiriyor.