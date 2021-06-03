Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif
Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor ile mukavelesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklif yaptı. 29 yaşındaki stoperin Beşiktaş forması giymeye çok yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon Alanya'dan Welinton ve N'Sakala'yı kadrosuna katan Kara Kartal, bu sezon da savunma hattına aynı takımdan bir futbolcu daha getiriyor.
Beşiktaş transferde uzağa gitmedi. Siyah-Beyazlılar, bir süredir ilgilendiği Steven Caulker'a resmi teklif yaptı. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi biten İngiliz stoperin Beşiktaş forması giymeye çok yakın olduğu belirtildi. Haberi ilk olarak paylaşan beIN Sports, transferin olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.
TAKIM ALANYA ALTYAPILI
Beşiktaş, geçen sezon savunma altyapısını Alanya'dan aldığı Welinton ve N'Sakala ile oluşturmuştu. Caulker'ın imzayı atması halinde bu sezon da defans bölgesine takviye Alanya'dan gelmiş olacak. Sergen Yalçın da Alanyaspor'la yakaladığı çıkışla Beşiktaş'a gelmişti.