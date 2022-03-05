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Beşiktaş, taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Beşiktaş, M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Haberler

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