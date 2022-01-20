Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Malatya'ya gidecek.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Ocak, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title