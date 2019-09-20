Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı!

20.09.2019 00:44

Beşiktaşlı futbolcu Viktor Ruiz, geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk müdahalesi saha içinde yapılan Ruiz'in yerine 74. dakikada Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu. Ruiz'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

STOPERDE KİM OYNAYACAK?

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Vida ile sakatlığı devam Enzo Roco, Pazartesi günkü Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak. Avcı'nın kritik maçta stoper pozisyonunda kimi oynatacağı merak konusu oldu.