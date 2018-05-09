Beşiktaş'ta Başkan ile Asbaşkan, Transfer Hareketına Başladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Asbaşkan Umut Güner, transfer görüşmeleri için Londra'ya gitti.
Beşiktaş'ta transfer sezonu şimdiden açıldı... Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçı sonrası takımla yoluna devam edeceğini açıklamasının ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.
Tecrübeli teknik adam ile Kayserispor maçının ardından bir araya gelen yönetim transfer için düğmeye bastı. Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner ve Büent Şükrü Yazıcıoğlu Londra'ya uçtu.
İKİLİ, WOLVERHAMPTON'LA GÖRÜŞECEK
Orman ve Güner ikilisinin özellikle forvet transferi için çalışmalarda bulunacağı öğrenildi. İkilinin ayrıca Ayrıca Premier Lig'e yeni yükselen ve Talisca ile yakından ilgilenen Wolverhampton'la görüşmeler yapacağı gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetimi, 21 milyon euroluk opsiyonu kullanıp Brezilyalı yıldızı satın almak, daha sonra da yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.
Beşiktaş Başkanı'nın ayrıca Londra'da okuyan kızını da ziyaret edeceği bildirildi.
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Takımın kötü gittiği filan yok, adaletsizlik ve serefeszlik yapılıyor takıma... Birilerinin dediği gibi KUMPAS var! Sahi ne oldu kumpas işi? netice fenere yarayınca ortadan kalktı galiba!.Cevap Yaz 11 2 Yayından KaldırSES İSTEMEM: ATILAN YABANCI MADDELERİ EDİLEN KÜFÜRLERİ HİÇBİR ZAMAN AKLISELİM FBLİ KABUL ETMEZ. SANKİ SADECE KADIKÖYDE BU OLAYLAR OLUYORMUŞ GİBİ TÜRKİYEYİ AYAĞI KALDIRMAYIP ADAM SAHAYA ÇIKIP HERŞEYİ SAHADA HALLEDİLSEYDİ BU DURUMDA OLMAZDINIZ. . .Yayından KaldırBEŞİKTAŞ: zımba şenol yüzünden değil adamlar fiili taaruzdan dolayı içeridedir ler, sana da biri fiili taaruz yapsa salınmasını mı isterdin. . nasreddin hoca fıkrası gibi HIRSIZIN hiç mi suçu yok1 Yayından KaldırSES İSTEMEM: ZIMBA ŞENOL YÜZÜNDEN 3 KİŞİ HALA TUTUKLU. OLAYA AT GÖZLÜĞÜ İLE BAKTIĞINIZ MÜDDETÇE BURSA VE TS GİBİ BJK DE BUNDAN BÖYLE BAŞARISIZ OLMAYA MAHKUMDUR. . .2 6 Yayından Kaldır
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KLASİK AZİZ TAKTİĞİ!TAKIM KÖTÜ GİDİNCE TRANSFER HABERLERİ. . .Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır