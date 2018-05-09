Beşiktaş'ta Başkan ile Asbaşkan, Transfer Hareketına Başladı

Beşiktaş'ta transfer sezonu şimdiden açıldı... Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçı sonrası takımla yoluna devam edeceğini açıklamasının ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.

Tecrübeli teknik adam ile Kayserispor maçının ardından bir araya gelen yönetim transfer için düğmeye bastı. Başkan Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner ve Büent Şükrü Yazıcıoğlu Londra'ya uçtu.

İKİLİ, WOLVERHAMPTON'LA GÖRÜŞECEK

Orman ve Güner ikilisinin özellikle forvet transferi için çalışmalarda bulunacağı öğrenildi. İkilinin ayrıca Ayrıca Premier Lig'e yeni yükselen ve Talisca ile yakından ilgilenen Wolverhampton'la görüşmeler yapacağı gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetimi, 21 milyon euroluk opsiyonu kullanıp Brezilyalı yıldızı satın almak, daha sonra da yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

Beşiktaş Başkanı'nın ayrıca Londra'da okuyan kızını da ziyaret edeceği bildirildi.