Beşiktaş'ta Süper Kupa maçı öncesi 5 eksik

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Antalyaspor ile Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentindeki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Antalyaspor ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesi siyah-beyazlılara 5 isimden kötü haber geldi. Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları sebebiyle söz konusu mücadelenin kamp kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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