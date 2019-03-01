Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligde Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda Kagawa ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Adriano Correia
Domagoj Vida
Nicolas Mirin
Enzo Roco
Gary Medel
Atiba Hutchinson
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Ricardo Quaresma
Jeremain Lens
Cyle Larin
Mustafa Pektemek
Güven Yalçın
Burak Yılmaz"
-
Milletin ağzında ‘İMANIMIZIN 6 şartı, 6 ok’umuzdur, Cenab-ı Hak Partisi adayı, Ecdadından İMANLI, Ekrem İMAMOĞLU’muzdur.’ diye MANİ’ler dolaşıyor. Güzelde bulmuşlar hani…Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Milletin ağzında ‘İMANIMIZIN 6 şartı, 6 ok’umuzdur, Cenab-ı Hak Partisi adayı, Ecdadından İMANLI, Ekrem İMAMOĞLU’muzdur. ’ diye MANİ’ler dolaşıyor. Güzelde bulmuşlar hani…Cevap Yaz Yayından Kaldır