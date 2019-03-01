Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligde Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda Kagawa ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Caner Erkin

Rıdvan Yılmaz

Adriano Correia

Domagoj Vida

Nicolas Mirin

Enzo Roco

Gary Medel

Atiba Hutchinson

Adem Ljajic

Muhayer Oktay

Dorukhan Toköz

Oğuzhan Özyakup

Ricardo Quaresma

Jeremain Lens

Cyle Larin

Mustafa Pektemek

Güven Yalçın

Burak Yılmaz"

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YORUMLAR (2)

  • MANİ:
    Milletin ağzında ‘İMANIMIZIN 6 şartı, 6 ok’umuzdur, Cenab-ı Hak Partisi adayı, Ecdadından İMANLI, Ekrem İMAMOĞLU’muzdur.’ diye MANİ’ler dolaşıyor. Güzelde bulmuşlar hani…
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  • MANİ:
    Milletin ağzında ‘İMANIMIZIN 6 şartı, 6 ok’umuzdur, Cenab-ı Hak Partisi adayı, Ecdadından İMANLI, Ekrem İMAMOĞLU’muzdur. ’ diye MANİ’ler dolaşıyor. Güzelde bulmuşlar hani…
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