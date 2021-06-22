SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi çözüldü

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi çözüldüAhmet Nur Çebi: Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğizALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden, teknik direktör konusu mutlu sonla bitti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi çözüldü

Ahmet Nur Çebi: Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden, teknik direktör konusu mutlu sonla bitti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı