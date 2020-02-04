Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler!

04.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:32

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaşlı futbolcular yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı şu ifadelerle anlattılar:



Atiba: Futbolu çok iyi biliyor. Nerede ne konuşacağını biliyor. ·



Ljajic: Sergen Yalçın bize sorunları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Futbol dışında işlerle uğraşmıyor.



Vida: Sahada taktiksel anlayışı mükemmel. Kimin nerede nasıl duracağını biliyor. Kazanmak için kafasında birçok plan yapıyor.



MOTİVASYON USTASI



Diaby: Zeki ve kurnaz. Rakip kim olursa olursa olsun zaaflarını iyi tespit ediyor.



Karius: Büyük hata yaptım, maç sonunda beni eleştireceğini düşündüm. Aksine beni sakinleştirerek motive etti.



Kartal Yılmaz: Gençlere inanıyor ve güveniyor. Kendisi de alt yapıdan yetişmiş olduğu için bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor.



