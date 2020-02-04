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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaşlı futbolcular yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı şu ifadelerle anlattılar: Atiba: Futbolu çok iyi biliyor.

04.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:32
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler!

Arena/ İsmail ER - Beşiktaşlı futbolcular yeni teknik direktörleri 'ı şu ifadelerle anlattılar:


Atiba: Futbolu çok iyi biliyor. Nerede ne konuşacağını biliyor. ·


Ljajic: Sergen Yalçın bize sorunları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Futbol dışında işlerle uğraşmıyor.


Vida: Sahada taktiksel anlayışı mükemmel. Kimin nerede nasıl duracağını biliyor. Kazanmak için kafasında birçok plan yapıyor.


MOTİVASYON USTASI


Diaby: Zeki ve kurnaz. Rakip kim olursa olursa olsun zaaflarını iyi tespit ediyor.


Karius: Büyük hata yaptım, maç sonunda beni eleştireceğini düşündüm. Aksine beni sakinleştirerek motive etti.


Kartal Yılmaz: Gençlere inanıyor ve güveniyor. Kendisi de alt yapıdan yetişmiş olduğu için bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor.


Kaynak: Hürriyet

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