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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
12.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:18

Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Isimat-Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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