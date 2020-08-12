Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Isimat-Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA