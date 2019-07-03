Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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