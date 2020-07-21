Beşiktaş'ta puan avcısı Sergen Yalçın Spor Arena / İsmail ER | BEŞiKTAŞ'ta sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Abdullah Avcı'nın ardından siyah beyazlılarda teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi.

Spor Arena/ İsmail ER | BEŞiKTAŞ'ta sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Abdullah Avcı'nın ardından siyah beyazlılarda teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi. Abdullah Avcı yönetiminde 18 müsabakaya çıkan siyah beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivas mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'la yolları ayrılan Avcı, Kartal'ın başında mücadele ettiği 18 haftada 30 puan toplayabildi. Ligin 20. haftasında Çaykur Rize deplasmanıyla Beşiktaş'ta göreve başlayan Yalçın, siyah beyazlı ekibin başında 14 karşılaşmaya çıktı.

Sadece iki yenilgisi var

BURADA 14 haftalık görev sürecinde Abdullah Avcı'nın 18 haftada aldığı galibiyet sayısına erişen Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekiple 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Avcı, Beşiktaş'la 30 puan toplayabilirken, Yalçın ligin bitimine 1 hafta kala 29 puan elde etti. 18 haftalık Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı takım rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş 14 haftalık Sergen Yalçın yönetiminde ise rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı. Kartal, söz konusu süreçte kalesinde 14 gol gördü. Beşiktaş, pandemi döneminde şampiyon Başakşehir'in ardından en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

İlk derbi galibiyetini aldı

SİYAH beyazlı ekibi ligde yedinci sırada devralan ve geçirdiği 14 haftalık sürede Beşiktaş'ı 33. hafta itibarıyla dördüncü sıraya taşıyan Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini elde etti. İlk derbi deneyimini Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı yaşayan ve sarı-kırmızılı rakibiyle golsüz berabere kalan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı 33. hafta maçından galibiyetle ayrılarak ilk derbisini kazandı. Bu galibiyet aynı zamanda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk kez üst üste kazandığı üçüncü maç oldu. Daha önceki haftalarda peş peşe iki galibiyet alabilen Sergen Yalçın'lı Beşiktaş daha sonrasında puan kayıpları yaşamıştı.

Kaynak: Hürriyet