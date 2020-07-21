HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş'ta puan avcısı Sergen Yalçın

Spor Arena / İsmail ER | BEŞiKTAŞ'ta sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Abdullah Avcı'nın ardından siyah beyazlılarda teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi.

Beşiktaş'ta puan avcısı Sergen Yalçın
21.07.2020 07:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:55

Spor Arena/ İsmail ER | BEŞiKTAŞ'ta sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Abdullah Avcı'nın ardından siyah beyazlılarda teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi. Abdullah Avcı yönetiminde 18 müsabakaya çıkan siyah beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivas mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'la yolları ayrılan Avcı, Kartal'ın başında mücadele ettiği 18 haftada 30 puan toplayabildi. Ligin 20. haftasında Çaykur Rize deplasmanıyla Beşiktaş'ta göreve başlayan Yalçın, siyah beyazlı ekibin başında 14 karşılaşmaya çıktı.

Sadece iki yenilgisi var

BURADA 14 haftalık görev sürecinde Abdullah Avcı'nın 18 haftada aldığı galibiyet sayısına erişen Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekiple 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Avcı, Beşiktaş'la 30 puan toplayabilirken, Yalçın ligin bitimine 1 hafta kala 29 puan elde etti. 18 haftalık Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı takım rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş 14 haftalık Sergen Yalçın yönetiminde ise rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı. Kartal, söz konusu süreçte kalesinde 14 gol gördü. Beşiktaş, pandemi döneminde şampiyon Başakşehir'in ardından en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

İlk derbi galibiyetini aldı

SİYAH beyazlı ekibi ligde yedinci sırada devralan ve geçirdiği 14 haftalık sürede Beşiktaş'ı 33. hafta itibarıyla dördüncü sıraya taşıyan Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk derbi zaferini elde etti. İlk derbi deneyimini Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı yaşayan ve sarı-kırmızılı rakibiyle golsüz berabere kalan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı 33. hafta maçından galibiyetle ayrılarak ilk derbisini kazandı. Bu galibiyet aynı zamanda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk kez üst üste kazandığı üçüncü maç oldu. Daha önceki haftalarda peş peşe iki galibiyet alabilen Sergen Yalçın'lı Beşiktaş daha sonrasında puan kayıpları yaşamıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı Spor
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü Spor
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu? Güncel
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Dünya
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta puan avcısı Sergen Yalçın - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 07:57:39. #1.15#
title