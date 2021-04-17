Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
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Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oğuzhan, Süper Lig'de dün MKE Ankaragücü ile oynadıkları maça ağrısı nedeniyle devam edememiş ve 18. dakikada yerini Mensah'a bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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