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Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında Oğzuhan Özyakup, Lens ve Enzo Roco ile yolların ayrılmasını istiyor.

13.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13
Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor

Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve 'a tam yetki verdi.

3 İSMİN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Torunoğulları ve Kocadağ, Teknik Direktör ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı'nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve 'nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de topladığı 18 puanla 8. sırada bulunuyor ve zirve takibini sürdüyor. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 4 maçı da kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.


Haber Videosu: Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor
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HABER YORUMLARI (8)

  • 1903 BEŞİKTAŞ 1903:
    Beşiktaşa şuanda yapılacak listesinde ilk sıraya oğuzhanı gerekirse üzerine para verip göndermektir. Güya avrupa orjinli ama kendini geldiğinden beri bir milimetre geliştiremedi hatta geriye doğru koşar adım giden bir çizgiye sahip. Allaha şükür bu sefer gidecek galiba.
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  • DOĞRU SÖZE NE HACET:
    ÇOK ŞÜKÜR SONUNDA YEDEK KULÜBESİNDE OTURARAK HİÇ BİR FAYDASI OLMAYAN BU ADAMLARIN BİR AN ÖNCE GÖNDERİLMESİ GEÇ VERİLMİŞ BİR DOĞRU KARARDIR. OYUNA BİLE GİRSE FAYDADAN ZİYADE ZARAR ETTİREN ADAMLARIN BEŞİKTAŞDA İŞİ OLMAMALI. .
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