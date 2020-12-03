Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı Josef de Souza, Kasımpaşa maçında oynayamayacak
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Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı Josef de Souza, Kasımpaşa maçında oynayamayacak

03.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:30
Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı Josef de Souza, Kasımpaşa maçında oynayamayacak

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın dünkü idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında bugün yapılan MR görüntülenmesinde iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Josef de Souza, Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

KRİTİK MAÇ CUMA GÜNÜ

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi 4 Aralık Cuma günü saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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