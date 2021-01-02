Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam
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Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam

02.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:51
Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam

Beşiktaş, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamaları yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ın Kayseri kafilesinde şu isimler yer aldı:  Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Georges Nkoudou, Güven Yalçın, Cyle Larin.


Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam
Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam
Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam
Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor mesaisi tamam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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