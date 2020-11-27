Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Kovid-19 testi yeniden pozitif çıkan Ajdin Hasic'in tedavisine başlandı. Hasic, Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in corona virüs testinin pozitif çıktığını ve diğer futbolculardan negatif sonuç alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Futbol Takımımızın, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

N'SAKALA'NIN DURUMU DÜZELDİ

Siyah-beyazlılarda Kovid-19 nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı kalan N'Sakala'nın durumu düzeldi. Tedavisi tamamlanan Kongolu oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

5 İSİM DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta karantinası devam eden tek isim Domagoj Vida. Hırvat oyuncu, Hasic gibi derbide forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda ayırca kart cezalısı Dorukhan ve Ersin'in yanı sıra sakatlığı bulunan Gökhan Töre, karşılaşmada görev yapamayacaklar.

Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı