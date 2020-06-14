Beşiktaş'ta gidecekler netleşiyor Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "Önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapıyoruz" ifadelerinin ardından gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi.

Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "Önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapıyoruz" ifadelerinin ardından gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda kiralık oynayan Rebocho, Diaby ve Elneny gidecek. Ljajic, Vida, Douglas ve Lens için gelecek teklifler değerlendirilecek. Önümüzdeki sezon ekonomik isimlerle yola devam edilecek.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için arayışlar başladı. Bütçede küçülmeye gitmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralık olarak forma giyen isimlerden Rebocho, Diaby ve Elneny'yle yolları ayıracak. Bunun dışında maliyeti yüksek olan Ljajic, Vida, Lens ve Doulas için de gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezonun kadrosu için arayışlara başlayan Beşiktaş, öncelikle Türkiye piyasasındaki ekonomik ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Kiralık olarak forma giyen Boateng ile görüşecek olan yönetim, bu futbolcuyu elde tutmak istiyor. 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan yıldız oyuncu, şu ana kadar 7 karşılaşmada forma giydi ancak bu maçların birinde 28 dakika oynadı. Boateng'in sözleşmesinin uzaması için 4 maçta daha forma giymesi gerekiyor.

Gökhan ve Caner bilmecesi

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda ise netleşen bir durum yok. Ancak Antalyaspor maçında sol bekte Rıdvan'ın ilk 11'de sahaya çıkması, Caner'in bölgesinde oluşan alternatif nedeniyle yönetimi de memnun etti. 19 yaşındaki futbolcuya çok güvenen Teknik Direktör Sergen Yalçın, oluşturmak istediği kadro yapılanmasında Rıdvan'la yola devam etmek istiyor. Genç çalıştırıcının bu hamlesi, görüşmelerde yönetimin de elini güçlendiriyor. Ayrıca genç isimlerden kaleci Ersin, Kartal Kayra Yılmaz ve Güven Yalçın konusunda da sabır gösterilmesini isteyen Yalçın, bu oyunculardan çok umutlu. Yapılacak takviye konusunda da bazı isimleri kadrosunda görmek isteyen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala isimlerini istedi. N'Sakala ile Alanyaspor'da, Gökhan Töre ile de Yeni Malatyaspor'da çalışan genç teknik adam, 2 futbolcuyu da kadroda görmek istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA