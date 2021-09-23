Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. - Haberler Spor
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Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun yarın oynanacak Altay maçında forma giymesi beklenmiyor. - İSTANBUL

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Haber: Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. - Haberler Spor
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