Beşiktaş'ta genç oyuncuların sözleşmeleri uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularının sözleşmelerini uzattı.

Beşiktaş'ta genç oyuncuların sözleşmeleri uzatıldı
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularının sözleşmelerini uzattı.
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile olan sözleşmelerin uzatıldığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmıştır" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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