Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif

Beşiktaş, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Rize maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuran Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Dün yapılan açıklamada 3 futbolcunun ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Oğuzhan Özyakup ve Ghezzal'la birlikte testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 7'ye yükseldi.

Beşiktaş'tan açıklama:

"Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."

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