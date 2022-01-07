Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Art arda koronavirüs açıklamaları yapan Beşiktaş'tan bir bildirim daha geldi. Siyah-Beyazlılar, iki oyuncusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Beşiktaş, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Rize maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuran Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Dün yapılan açıklamada 3 futbolcunun ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Oğuzhan Özyakup ve Ghezzal'la birlikte testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 7'ye yükseldi.
Beşiktaş'tan açıklama:
"Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet