Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! N'Sakala kadro dışı bırakıldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

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Teknik heyetle sorun yaşayan N'Sakala'nın antrenmana çıkmadığı ileri sürüldü. Yönetimin, tecrübeli sol beki süresiz kadro dışı bıraktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, yapılan idmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta deprem! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

YÖNETİM KARARI

N'Sakala, Rıdvan ve Umut ile girdiği forma rekabetinde kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürüyordu. Fanatik'in haberine göre; idmana çıkmayan N'Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta deprem! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

DEVRE ARASINDA YOLCU

N'Sakala devre arasında gönderilecek. Geçen sezon şampiyonluğun mimarları arasında yer alan futbolcu ile bu şekilde yolların ayrılması camiada ve taraftarlarda üzüntü yarattı.

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